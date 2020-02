Sarzana - Val di Magra - Un malore improvviso ha strappato all'affetto dei suoi cari Nedy Righi, infermiera arcolana di 63enne. Ed è profondo il lutto che suscita la scomparsa di una donna che ha dedicato alla cura degli altri la sua vita. Questa mattina, verso le 8, i parenti hanno chiamato i soccorritori perché la donna non rispondeva al telefono. Il malore fatale sarebbe sopraggiunto questa mattina. A Ponte di Arcola quando sono arrivati i Vigili del Fuoco e l'ambulanza, purtroppo non c'era più nulla da fare. La donna era stesa a terra in cucina.



Appresa la notizia, in molti hanno espresso parole di incredulità e cordoglio per la prematura scomparsa della donna che ha lavorato nella sanità, come infermiera dapprima all'ospedale di Sarzana e poi alla Spezia. Si era trasferita da poco tempo a Ponte di Arcola, dove viveva con l'anziana madre ex commerciante nella frazione Monti, luogo originario della famiglia. Nedy Righi lascia due figlie. Era un'amante della natura, sul suo profilo social sono presenti alcuni momenti che la ritraggono solare e sorridente assieme alla famiglia, agli amici e impegnata nella scoperta delle bellezze della montagna.

REDAZIONE

03/02/2020 20:20:19