Sarzana - Val di Magra - Non ce l'ha fatta don Gianni Crovara, parroco di San Venanzio a Sarzana, che nei giorni scorsi era caduto nella sua abitazione. In breve tempo è stato portato al San Martino di Genova ma le sue condizioni si sono aggravate ed è spirato all'età di 79 anni.

Don Gianni era molto amato in Val di Magra ed era anche un volto noto dell'emittente locale Tele Liguria Sud. Il parroco infatti per anni ha condotto la trasmissione televisiva "In ascolto della parola" che portava nelle case degli spezzini il Vangelo. Don Gianni fu assistente spirituale per il Masci e del Movimento cristiano dei lavoratori.

In molti piangono la sua morte. Il vicepreside del liceo Parentucelli Massimo Caleo lo ricorda così: "Fu presidente della scuola materna "Saudino" e dalla sua inaugurazione, fino al 2009, presidente del museo Diocesano. Saranno altri a tracciarne il profilo più prettamente ecclesiastico a me interessa offrirvi alcuni aspetti del suo essere stato cittadino sarzanese. Innanzitutto la sua gente, il suo quartiere e i suoi ragazzi. Era orgoglioso e fiero di schierarsi a fianco dei suoi parrocchiani quando emergeva qualche problema, determinato ma anche pronto al dialogo. La scuola materna poi,dove profondeva tante energie, anche finanziarie. Innumerevoli anche le sue richieste di aiuto e di sostegno per quel presidio educativo cittadino. Ricordo con piacere un episodio dove l’assessore Pratici, nelle consuete ristrettezze del bilancio comunale,mise a disposizione la sua indennità annuale per sostenere l’asilo. [...] L’arte, la cultura e la valorizzazione del patrimonio storico cittadino sono state sempre un elemento qualificante di Gianni. Fu anche un punto di riferimento degli scout sarzanesi e nn solo. Lo facemmo felice quando inaugurammo con l’allora Assessore Regionale Costa, anch’egli scout, la Piazzetta Baden Powell, alla cittadella. Caro Don Gianni sono felice di averti conosciuto, di aver potuto conversare con te della nostra città,dei suoi problemi e delle possibili soluzioni. Ho potuto cosi comprendere meglio, affinandola, la capacità di ascoltare la gente. Con pazienza e spirito di servizio.Mi mancherai,ci mancherai.Un saluto e come sempre un forte abbraccio".

REDAZIONE

22/08/2019 19:10:30