Sarzana - Val di Magra - La segnalazione è partita da alcuni cittadini, a cui Black si avvicinava ogniqualvolta un passante faceva capolino davanti al cancello. Usciva dalla cuccia, unico riparo dal maltempo e dal freddo che gli era concesso, con un atteggiamento che aveva messo in allarme alcuni residenti i Santo Stefano Magra. La notizia di quel cane meticcio tutto nero è arrivata fino alle orecchie della sindaca Paola Sisti che ha chiesto quindi agli agenti del comando della Polizia locale di andare a dare un'occhiata.



Essendo tutti i mezzi già impegnati, un agente del comando retto da Flavio Toracca ha utilizzato la propria auto per andare a controllare il presunto abbandono di animel. Qui ha potuto accertare che Black era stato effettivamente lasciato all’esterno, alla catena e senza altre protezioni fuorché un riparo. Abbastanza per far scattare la denuncia del padrone, un cinquantenne, che dovrà rispondere di maltrattamento ed abbandono di animale. Per questi reati, la pena prevista è rispettivamente da tre a diciotto mesi o con la multa da 5mila a 30mila euro e con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da mille a 10mila euro.



La Corte di Cassazione, vanta una giurisprudenza ormai costante che tutela gli animali domestici, ulteriormente consolidata dalla recente condanna emessa nel settembre del 2016. Un cattivo proprietario aveva allora tentato di difendersi senza successo sostenendo che il cane si trovava nel suo giardino e dunque non era abbandonato e che solo un veterinario era in grado di accorgersi delle malattie patite dallo stesso animale. In tale circostanza, il proprietario, che aveva lasciato il proprio pastore tedesco in giardino, non si era infatti accorto l’animale si stava ammalando ed era stato denunciato per abbandono di animale.

REDAZIONE

03/03/2018 11:05:42