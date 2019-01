Ladri alla pizzeria "Il Bacio", rubati anche i Chupa Chups

Sarzana - Val di Magra - Si sono portati via anche un contenitore intero di “Chupa Chups” i ladri che la notte scorsa hanno fatto visita alla Pizzeria “Il Bacio” di Castelnuovo Magra. Ovviamente il loro passaggio ha lasciato anche danni ben più consistenti nel frequentatissimo locale che si affaccia sull'Aurelia. I malviventi hanno infatti forzato la porta d'ingresso danneggiandola pesantemente e una volta all'interno hanno sradicato il cassetto della cassa per prendere i pochi contanti al suo interno. Trafugati infine anche i due palmari per le ordinazioni causando causando così un doppio danno alla titolare che ha dovuto riacquistare anche le licenze per i programmi. Sull'accaduto stanno ora indagando i Carabinieri, mentre nonostante il disagio e i danni questa sera la pizzeria ha riaperto regolarmente.

