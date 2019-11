La piena del Magra è passata senza problemi, De Ranieri: "Grazie a tutti i volontari"

Sarzana - Val di Magra - Ameglia tira un sospiro di sollievo, la piena del Magra è passata senza particolari problemi nonostante l'attenzione fosse massima visto quanto accaduto in Val di Vara e dopo le abbondanti precipitazioni delle ultime ore. “Sta transitando senza problemi alla foce – avverte il sindaco De Ranieri – restiamo in allerta rossa fino alle 21, poi allerta arancione, fino alle 24, quindi allerta gialla fino alle ore 8 di domani, lunedì 4 novembre. Permane il rischio per forti mareggiate sul litorale prestare attenzione. L'Amministrazione – ha concluso il primo cittadino - ringrazia i volontari e i cittadini che si sono adoperati durante questa lunga giornata”.

