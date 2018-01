Sarzana - Val di Magra - Sarebbe di origine dolosa il rogo che nel primo pomeriggio di oggi ha distrutto una vecchia Peugeot parcheggiata sotto uno dei condomini di via 8 Marzo a Sarzana nel quartiere di Trinità. L'incendio non ha causato danni ad altri mezzi ma ha lasciato segni evidenti su una parte della facciata dell'alloggio di Arte. Sul posto sono subito intervenuti la Municpale e i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area.

L'auto era lì da almeno tre anni e in molti ne avevano chiesto la rimozione. Non è dunque da escludere che qualcuno abbia scelto maniere drastiche – e molto pericolose – per risolvere il problema.

B.M.

26/01/2018 20:10:52