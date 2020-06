Incidente sulla Via Cisa, 22enne si rompe entrambe le gambe

Sarzana - Val di Magra - Incidente stasera verso le 22.15 sulla Via Cisa al confine tra i territori comunali di Santo Stefano e Sarzana. Coinvolti un'automobile, portata via col carroattrezzi, e un mezzo a due ruote. La persona alla guida dell'auto è stata portata al pronto soccorso del Sant'Andrea in codice verse, mentre il 22enne sul ciclomotore è stato condotto al nosocomio spezzino in codice rosso. Ha riportato la frattura di entrambe le gambe. Sono intervenuti 118, Pa Santo Stefano, Pa Sarzana e Carabinieri. I militari hanno gestito la viabilità facendola scorrere a senso unico alternato, utilizzando temporaneamente come carreggiata l'area parcheggio delle attività adiacenti (come il ristorante Panigo).



N. R.

23/06/2020 22:52:05