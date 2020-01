Sarzana - Val di Magra - Paura oggi pomeriggio sul raccordo autostradale per una donna di mezza età rimasta coinvolta in un incidente. La dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine e non è da escludere che possa trattarsi di un incidente autonomo e sul posto, oltre ai soccorritori della Croce rossa e la Salt, anche i Vigili del Fuoco che hanno bonificato il tratto.

L'incidente è avvenuto alle 14 i disagi al traffico sono stati risolti una mezz'ora dopo con la ripresa regolare della viabilità. La donna rimasta coinvolta, sotto shock, è stata portata in codice giallo per tutti gli accertamenti del caso.

Redazione

07/01/2020 19:12:51