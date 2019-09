Incidente mortale sull'A12, ferite anche altre sei persone. Traffico bloccato

Sarzana - Val di Magra - E' un bilancio pesantissimo quello dell'incidente avvenuto sul tratto dell'A12 fra i caselli di Sarzana e Carrara dove una persona è deceduta, due sono in gravi condizioni e altre quattro sono rimaste ferite in modo più lieve. Ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'accaduto mentre il tratto in direzione Genova è stato chiuso per consentire l'intervento dei soccorsi. I feriti sono stati distribuiti fra gli ospedali di Massa, Sarzana e Spezia mentre uno dei più gravi è stato trasferito in elicottero a Cisanello. Sul posto stanno operando personale del 118, Vigili del Fuoco Polizia Stradale.



REDAZIONE

07/09/2019 13:45:22