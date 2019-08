Sarzana - Val di Magra - Tragedia sulla strada del Senato fra Romito e Ameglia dove in serata ha perso la vita un ragazzo di 28 anni mentre una donna quarantottenne che era con lui ha riportato diversi traumi. Ancora da chiarire la dinamica che ha causato l'incidente, avvenuto fra le 21.30 e le 22.00. Sul posto sono subito intervenuti Vigili del Fuoco, Carabinieri e l'automedica Delta2 il cui personale ha tentato fino all'ultimo di rianimare il centauro. I medici dell'automedica Delta1 hanno hanno invece soccorso la donna che ha riportato fratture a un ginocchio e a un braccio e traumi alla schiena e ad una spalla. La 48enne è stata condotta in codice rosso nella shockroom del Sant'Andrea. La strada è chiusa in attesa dell'arrivo del medico legale. (immagine di archivio)

