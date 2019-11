Sarzana - Val di Magra - Incidente stasera verso le 20.45 a Sarzana all'immissione nella Variante Aurelia che si incontra dopo la località Nave. A entrare in contatto un'auto di grandi dimensioni e un ciclomotore di una pizzeria da asporto. Il fattorino è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana in codice verde. Sul posto 118, Pubblica assistenza di Sarzana e carabinieri.

