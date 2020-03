Sarzana - Val di Magra - Erano da poco passate le 20 quando a Sarzana, in un appartamento al secondo piano di Via XX Settembre, si è verificato un incendio. Dalla finestra dell'abitazione, situata dietro il commissariato sarzanese, si sono sprigionate lingue di fuoco, tempestivamente affrontate dai Vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio. Sul posto anche la Polizia. Un uomo ha riportato piccole ustioni alle mani, venendo portata al pronto soccorso. Nelle prossime ore si valuterà l'agibilità dell'appartamento attiguo a quello aggredito dal fuoco per valutare la possibilità di ospitare in esso il soggetto rimasto lievemente ferito, altrimenti saranno valutate altre opzioni: questo in modo da osservare le misure anti contagio da coronavirus. L'assessore e vice sindaco Costantino Eretta ha immediatamente effettuato un sopralluogo per una verifica della situazione, anche, come detto, in relazione all'esigenza di rispettare - e di rendere rispettabili - le norme del decreto presidenziale. Insomma, di far sì che ognuno abbia una casa in cui restare.

REDAZIONE

27/03/2020 21:01:28