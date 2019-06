Sarzana - Val di Magra - Ieri mattina, a Sarzana, nel corso di uno dei sistematici controlli effettuati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile, i militari hanno fermato un giovane marocchino 25enne, già noto alle forze dell’ordine. Dalla consultazione del terminale è emerso che il maghrebino era ricercato perché è stato condannato a sei mesi di reclusione per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Era infatti stato colto in flagranza a metà febbraio nelle campagne di Follo. Una volta accertata l’identità con il controllo delle impronte digitali, il giovane è stato dichiarato in arresto e accompagnato in carcere alla Spezia per scontare la pena.

06/06/2019 17:46:28