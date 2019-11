Il Magra diventa sorvegliato speciale, piena in transito attesa nel tardo pomeriggio

Sarzana - Val di Magra - Il sindaco di Ameglia Andrea De Ranieri lancia un messaggio alla cittadinanza e annuncia che alle 18 verrà chiusa Via Fabbricotti a causa del possibile transito della piena del Magra previsto per le prossime ore.

Nel messaggio il sindaco spiega: "In via precauzionale evacuare i piani terreno delle abitazioni in alveo, disporre le misure di autoprotezione, allontanarsi dalle passeggiate, dai moli, e dalle zone prossime al fiume. Non recarsi, nelle frazioni focive. Via Fabbricotti, verrà chiusa al transito veicolare, durante il passaggio della piena".

Poco prima il sindaco ha lanciato un altro appello: "Ai numerosi curiosi presenti a Bocca di Magra, dico che in genere sono i primi a rimanere travolti durante le catastrofi, li invito caldamente a tornare a casa prima di attivare le rimozioni coatte".

Redazione

03/11/2019 16:43:32