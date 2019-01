I Carabinieri sequestrano "Free Bamba", yacht da centomila euro

- Non si fermano le indagini della compagnia di Sarzana su Gabriele Venturi e sulle società a lui riconducibili coinvolte nell'attività illecita di compravendita di auto (leggi qui qui ).Il giudice ha infatti disposto il sequestro di un secondo yacht. La barca, battezzata "Free Bamba", del valore di centomila euro, è formalmente intestata ad un residente in Germania. Il provvedimento è stato quindi eseguito interessando anche le autorità tedesche. L'opinione degli inquirenti è che l'intestazione nei registri tedeschi fosse un escamotage per tentare di sottrarla alla possibilità di apprensione da parte dell'autorità giudiziaria italiana.

