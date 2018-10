Sarzana - Val di Magra - Un malore improvviso e inaspettato si è preso Diego Guerrazzi, un papà di 34 anni. A trovarlo, ormai senza vita, è stata la madre che questa mattina è andata a svegliarlo nella casa dove vivevano assieme a Vezzano ligure. Diego non rispondeva più e nonostante siano stati chiamati i soccorsi non c'è stato nulla da fare. Sul posto oltre ai soccorritori sono arrivati anche i carabinieri e il medico legale che hanno ipotizzato il malore come causa della morte. Per fare chiarezza però servirà l'autopsia che verrà eseguita nel prossimi giorni e una ricostruzione degli ultimi momenti di vita del giovane. Al termine degli esami verranno disposti i funerali.



Diego lavorava al Terminal del Golfo del gruppo Tarros, era padre di due splendidi bambini e amava il calcio e la Juventus. Non perdeva occasione per spendere un po' di tempo per una partitella con gli amici. In poco tempo la notizia della sua scomparsa ha raggiunto quanti lo conoscevano e sono numerosi i messaggi di cordoglio che hanno riempito la sua bacheca Facebook.

REDAZIONE

12/10/2018 17:38:20