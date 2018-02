Furto al Centroluna, aggrediti il direttore e una guardia giurata

Sarzana - Val di Magra - Ha aggredito il responsabile dell'ipermercato Centroluna e una guardia giurata dopo essersi impossessato di alcune siringhe. L'autore del gesto, napoletano 30enne residente a Lucca, non è riuscito a guardarsi la fuga ma le manette ai polsi. Infatti a peggiorare la sua situazione è stato il ritrovamento di 14 dosi di cocaina. Teatro degli eventi il noto ipermercato sarzanese dove ieri i carabinieri sono dovuti interventire per il 30enne aveva tentato il furto e una volta preso dal direttore e da una guardia giurata ha usato loro una violenza inaudita. Dai verbali infatti è emerso che il fuggitivo abbia reagito con calci e pugni nei confronti di chi tentava di fermarlo. Con l'arrivo dei militari la situazione si è stoppata. Una volta bloccato il 30enne che cercava di uscire dall'ipermercato, i carabinieri hanno condotto un'attenta perquisizione. Da un contenitore di plastica sono spuntate le 14 dosi di cocaina. (foto: repertorio)

