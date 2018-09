Sarzana - Val di Magra - Un container scoperto pieno di rifiuti devastato dalle fiamme. Tutta colpa del sole. Sono stai i Vigili del Fuoco a sciogliere il mistero riguardo a un incendio scoppiato oggi pomeriggio in Via Aurelia a Sarzana dietro un noto negozio di arredamento. L'allarme è scattato attorno alle 17 quando alla Centrale operativa è arrivata la segnalazione. Sul posto sono arrivati a gran velocità i Vigili del Fuoco il cui primo obiettivo è stato domare il rogo. Al termine delle opere di spegnimento, per le quali è stata usata della schiuma, sono cominciate le verifiche per capire l'origine dell'incendio. Tra le prime ipotesi, poi scartate, c'era anche quella del dolo. A provocarlo, stando a fonti dei Vigili del Fuoco, sarebbe stato proprio una combinazione di elementi. Il container scoperto custodiva vetri, materiali infiammabili e specchi. Il sole battente e il vento hanno fatto il resto provocando il classico fenomeno di combustione della lente e del pezzo di carta. Solamente un'opera di spegnimento intensiva ha permesso che la situazione si risolvesse rapidamente. Nessuno è rimasto ferito.

Fuoco in un container per i rifiuti a Sarzana "acceso" dal sole e aizzato dal vento

