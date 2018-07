Sarzana - Val di Magra - Una caduta che poteva costare cara, sia alla fantina che al cavallo con cui si stava godendo una passeggiata domenicale. Una giovane residente ad Arcola ed il suo equino partiti dal River Ranch Sarzana sono finiti questa mattina in una scarpata in un tratto di sentiero che costeggia i Bozi di Saudino. La ragazza è rimasta oltretutto intrappolata con una gamba sotto il peso dell'animale, adagiata su un letto di rovi e vegetazione palustre.

Avveriti i Vigili del fuoco, dal distaccamento di Sarzana è prontamente partita una squadra, giunta in pochissimi minuti sul posto. I pompieti si sono calati nella vegetazione per recuperare, usando un pezzo di scala italiana, per prima cosa la ragazza che è poi stata presa in carico dal personale del 118 della Pubbilica Assistenza di Sarzana, intervenuto insieme all’equipaggio dell’Automedica Delta2.



Fortunatamente prorio la vegetazione presente sul luogo della caduta ha attutito l’impatto riducendo le conseguenze tanto per la ragazza quanto per il cavallo. Messa in salvo la cavallerizza, i vigili del fuoco si sono dedicati al quadrupede, assistiti da un veterinario giunto anch'egli sul posto. Utilizzando un verricello e una speciale imbracatura, con non poche difficoltà, sono riusciti dopo alcune ore a recuperare l'animale ormai stremato ma non in pericolo di vita. Al termine delle operazioni, fra il plauso generale di chi ha assistito al recupero, ai vigili de fuoco sono arrivati anche i complimenti da parte del dottor Bonotto per la competenza dimostrata nel portare a termine le operazioni di recupero.

REDAZIONE

22/07/2018 21:11:02