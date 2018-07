Sarzana - Val di Magra - Gli uomini della Polizia Locale di Santo Stefano Magra, coordinati dal comandante Flavio Toracca, sono riusciti a identificare e sanzionare un autotrasportatore spezzino di 53 anni che era solito far guidare auto e tir al figlio tredicenne. Tutto era iniziato un mese fa quando un uomo coinvolto in un incidente stradale aveva dichiarato agli agenti del Comando di aver visto su un profilo Facebook tre video abbastanza inusuali che riprendevano il ragazzino, ovviamente sprovvisto di patente, alla guida dei mezzi del padre che nel frattempo filmava le scene.

In breve tempo è stato così possibile risalire all'identità dei protagonisti (compresi altri due minorenni presenti in un video) e ai luoghi in cui erano stati girato il materiale. Le “guide” avvenivano infatti nel Comune di Follo e per superare i limiti territoriali alla Polizia Locale è stata necessario l'intervento della Prefettura e la collaborazione dei Carabinieri santostefanesi e del loro comandante Carlo Ferrari.



Prontamente convocato presso il comando il 53enne si è reso conto della leggerezza e della gravità del gesto commesso ed è stato sanzionato con quattro verbali per guida senza aver compiuto 18 anni, incauto affidamento del veicolo, guida senza cinture e senza patente. Il tutto per un ammontare totale di 5.288 euro oltre al fermo del veicolo per 5 mesi.



