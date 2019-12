Due famiglie rom sgomberate da immobile del Comune

Sarzana - Val di Magra - Carabinieri e Polizia Municipale di Castelnuovo Magra questa mattina hanno provveduto allo sgombero di due famiglie rom che da circa un anno occupava un'abitazione di proprietà del Comune in via Carbone. I quattro adulti e altrettanti minori erano stati temporaneamente sistemati lì dopo la demolizione delle strutture abusive di via Gragnola per consentire loro di trovare una soluzione a breve termine. La permanenza però si è protratta ben oltre il previsto e dopo una prima ordinanza di sgombero emessa in precedenza dal sindaco e non rispettata, questa mattina si è provveduto alle vie di fatto anche perché le due famiglie hanno trovato un'altra sistemazione. “L'intervento si è svolto senza alcun momento di tensione e in tutta tranquillità – spiega il sindaco Montebello – e ringrazio Carabinieri, Polizia Municipale e operai del Comune che hanno operato questa mattina”.

12/12/2019 15:19:39