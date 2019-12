Due bambini investiti sulla Via Cisa, si alza in volo l'elisoccorso

Sarzana - Val di Magra - Erano le cinque e mezzo di questo pomeriggio quando lungo la Via Cisa, nei pressi della rotonda all'imbocco della zona industriale di Pratolino, al confine tra Sarzana e Santo Stefano, sono stati investiti due bambini. La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento. Sono subito scattati i soccorsi: sul posto Polizia municipale, Vigili del fuoco, 118 e Pubblica assistenza Humanitas di Romito Magra. Uno dei due bambini è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea della Spezia, mentre per soccorrere l'altro, anch'egli in codice rosso, è stato attivato l'elisoccorso Pegaso da Massa Carrra, che ha prelevato il ferito per portarlo all'Ospedale pediatrico Meyer di Firenze. L'elicottero è atterrato nei pressi dello Stadio Miro Luperi di Sarzana. Il Comune di Sarzana ha attivato la Polizia locale per regolare la viabilità in Via Paradiso in modo da velocizzare l'approdo dei mezzi di soccorso in zona stadio. L'incidente ha provocato notevoli rallentamenti lungo la Statale.

N. R.

18/12/2019 18:38:52