Sarzana - Val di Magra - Traffico ferroviario sospeso al momento sulla linea Carrara-Sarzana a causa dell'investimento di una donna sui binari, all'altezza della stazione di Luni, con ripercussioni su tutta la tratta. Queste le modifiche immediate alla circolazione: 11848 cancellato tra Viareggio e La Spezia 23360 cancellato da Massa a Pontremoli 23385 cancellato da Sarzana a Firenze 11850 cancellato intera tratta 11857 cancellato da La Spezia a Massa. I treni stanno accumulando ritardi molto consistenti. Ferrovie ha subito attivato un servizio di bus sostitutivi fra le due stazioni. Sul posto soccorsi e forze dell'ordine. Per la vittima, travolta da un convoglio, non c'è stato nulla da fare. Arrivata la Scientifica per tutti i rilievi del caso, ora si attende il medico legale.

