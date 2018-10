Sarzana - Val di Magra - Nella serata di oggi mercoledì 10 ottobre, alle ore 21, nella cattedrale di Santa Maria Assunta a Sarzana si terrà una messa messa in suffragio di Don Andrea Cappelli, già vicario parrocchiale della cattedrale stessa, mancato in queste ore. I funerali saranno celebrati dal vescovo Luigi Ernesto Palletti nella cattedrale di Cristo Re alla Spezia domani, giovedì 11 ottobre, alle ore 15.30.



Don Cappelli è deceduto ieri sera a Genova, all’espedale San Martino. Era amministratore parrocchiale della Serra e di Pugliola, frazioni di Lerici. Don Andrea era nato a Poggibonsi, in provincia di Siena, il 13 ottobre 1976, e quindi sabato prossimo avrebbe compiuto 42 anni. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza ed il Baccellierato in filosofia presso la Pontificia Università della S. Croce, fu accolto nel nostro Seminario diocesano e contestualmente affidato alla Parrocchia di S. Rita, alla Spezia. Al termine degli studi teologici fu ordinato sacerdote il 23 giugno 2012 dal Patriarca di Venezia, Mons. Francesco Moraglia, che tornò nella nostra Diocesi, allora vacante, per le ordinazioni sacerdotali.

Il 29 giugno 2012 venne nominato Vicario Parrocchiale della Concattedrale di Sarzana e a partire dall’anno scolastico 2012-13, fino al presente, venne incaricato dell’insegnamento della religione presso il Liceo Parentucelli e l’Istituto Tecnico Arzelà di Sarzana. Il 16 luglio 2015 venne nominato Amministratore Parrocchiale delle Parrocchie della Serra e di Pugliola, nel Comune di Lerici, di cui era tuttora titolare.

Colpito da grave malattia alcuni mesi or sono, ha continuato il proprio ministero fino a che le forze glielo hanno consentito; ricoverato all’Ospedale San Martino, le sue condizioni si sono progressivamente aggravate fino al sopraggiungere della morte, nella serata di ieri.

10/10/2018 13:25:32