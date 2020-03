Sarzana - Val di Magra - Termineranno il loro isolamento fra pochi giorni i quindici dipendenti di una ditta di Luni che dieci giorni fa avevano cenato in un locale di Massa ritenuto a rischio. A scopo precauzionale l'attività lunense è stata chiusa per far svolgere a tutti il periodo di isolamento e a breve potrà riprendere la sua attività visto che i dipendenti non hanno accusato sintomi da coronavirus.

