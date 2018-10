Sarzana - Val di Magra - Questa mattina si è svolto un servizio straordinario di controllo del territorio con personale della Polizia di Sarzana e dell'anticrimine di Genova. Obiettivo alcuni edifici di Viale XXV Aprile a Marinella, di proprietà della disciolta società Mai-Mena, a seguito di un esposto dei responsabili della stessa. All'interno della struttura bonificata sono state rinvenute due biciclette modello mountain hike di valore economico. Chiunque abbia subito il furto delle stesse può recarsi in commissariato per la restituzione.

