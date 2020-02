- Avrà probabilmente conseguenze penali il gesto delle nove persone di Codogno che ieri hanno “rotto” la zona rossa che circonda il comune lombardo per raggiungere Montemarcello, e sfuggire ad ogni rischio di contagio da coronavirus. Come anticipato questa mattina da CDS (qui) , le due famiglie sono arrivate in Val di Magra nella giornata di domenica e prima di ritirarsi nella loro abitazione del borgo amegliese hanno fatto provviste in un supermercato sarzanese. Tutti spostamenti ricostruiti dalla struttura complessa di igiene dell'Asl5 spezzina che ha immediatamente disposto il loro isolamento obbligatorio e svolto tutti gli accertamenti del caso.Le nove persone lombarde non hanno mostrato sintomi di alcun tipo del virus e non hanno avuto nessun contatto con persone che hanno accusato problemi né sono state in ospedale. Il loro avventato allontanamento dal lodigiano sarebbe quindi avvenuto a scopo 'precauzionale' ma ha avuto come conseguenza quella di mettere in allerta l'intera vallata. Nei prossimi giorni il loro stato di salute verrà costantemente monitorato dal personale Asl mentre è da escludere ogni tipo di provvedimento di chiusura dei locali nei quali si sono recate prima di entrare in casa in quanto non sono risultate positive al virus."Invito tutti alla calma e a seguire le indicazioni delle autorità sanitarie - ha commentato il sindaco di Ameglia-. Stamattina abbiamo attivato i protocolli sanitari e l'isolamento in quarantena della famiglia presente a Montemarcello sarà attivo fino al 9 marzo. Non ci sono indicazioni aggiuntive rispetto a quanto già stabilito dal presidente della Regione". Il primo cittadino ha precisato che Asl e Carabinieri seguono la vicenda affinché la quarantena sia rispettata.