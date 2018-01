Sarzana - Val di Magra - La scorie dei bivacchi dei saltuari inquilini dei quel fabbricato delle Ferrovie sono lì, in bella mostra, a due passi dalla proprietà di un cittadino sarzanese che fa di tutto per tenere l'area in ordine. Ha anche tagliato la vegetazione infestante e sfoltito le canne che dividono la banchina ferroviaria dai suoi campi, togliendo 'riparo' ai ratti e a chi frequenta la zona per bivaccare ed espletare bisogni corporali.



E forse è stato proprio il suo attivismo a fruttargli 3mila euro di danni all'auto parcheggiata lì, a due passi dai binari e dal fabbricato fatiscente di proprietà delle Ferrovie. Cristalli in frantumi, danni agli interni e tracce di sangue probabilmente lasciate dal balordo protagonista della deprecabile iniziativa. Il cittadino si è premurato installando un cancelletto per difendere il veicolo da ulteriori incursioni.



La scontata richiesta dell'esasperato sarzanese è che le Ferrovie intervengano per pulire la zona della stazione, lato città, dai rifiuti di ogni sorta che lì si trovano ammassati, garantendo il meritato decoro ai... vicini di casa.



