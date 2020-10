Cordoglio per la scomparsa del dottor Orfeo Sanguinetti

Sarzana - Val di Magra - Cordoglio in Val di Magra per la scomparsa del dottor Orfeo Sanguinetti, una vera istituzione. Aveva 89 anni. Per decenni medico di famiglia a Ponzano Belaso, frazione di Santo Stefano Magra, si è preso cura di generazioni e generazioni di pazienti. La comunità lo ricorda con affetto e riconoscenza. I funerali si terranno domani sabato 3 ottobre alle 10.00 alla chiesa parrocchiale di Ponzano Belaso.

02/10/2020 20:25:07