Cede il tetto del capannone mentre lavora, operaio ricoverato a Cisanello

Sarzana - Val di Magra - Incidente sul lavoro in Via Pecorina a Sarzana. Per dinamiche in fase di accertamento da parte dei tecnici Psal e dei carabinieri un uomo di 62 anni è caduto, dal tetto di un capannone di un concessionario della zona, da un'altezza di otto metri.

L'incidente è avvenuto alle 15.30 di oggi pomeriggio quando l'uomo, titolare di un'azienda di grafica e stampa digitale, si trovava sul tetto della struttura che avrebbe ceduto improvvisamente. Stando a quanto si apprende il 62enne stava lavorando per l'affissione di alcune insegne.

Immediato l'intervento dei soccorroritori. Sul posto sono arrivati la Pubblica assistenza di Sarzana, Delta 2 con medico e inferimiere, i Vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici della Psal che stanno ricostruendo l'episodio. Quando l'ambulanza è partita dal luogo dell'incidente il 62enne era cosciente, ma viste sia le sue condizioni cliniche che la dinamica è stato disposto il ricovero all'ospedale Cisanello di Pisa. Il capannone non è sotto sequestro.



C. A.

23/11/2020 17:41:49