- Botte stanotte in Via Landinelli a Sarzana, all'altezza della vecchia Alhambra. La rissa, scattata all'una passata, ha riguardato un gruppetto di sei-sette italiani - ventenni, se non più giovani. Scene che hanno svegliato alcuni residenti. Una scazzottata scandita dalle grida spaventate di una ragazza, che era lì in mezzo ai maneschi, e probabilmente condita da un buon tasso alcolico. L'episodio ha prevedibilmente stimolato il malcontentoin una città ancora scossa per le violenze di Piazza San Giorgio di due settimane fa, che hanno portato il sindaco Alessio Cavarra a scrivere al Prefetto ( QUI ).

