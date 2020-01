Sarzana - Val di Magra - Nuovo blitz questa mattina al campo nomadi abusivo di Tavolara da parte delle Forze dell'Ordine. Intorno alle 8.30 gli agenti della polizia locale coordinati dal comandante Roberto Franzini, hanno dato esecuzione all'ordinanza di sgombero. demolizione e ripristino dell'area a firma del sindaco Cristina Ponzanelli. L'operazione, in collaborazione con i Carabinieri della compagnia di Sarzana coordinati dal capitano Federico Silvestri e dagli agenti della Polizia di Stato coordinati dal commissario Gianluca Farnioli, è durata circa tre ora e ha portato alla demolizione delle tre baracche abusive in cui vivano sei persone. Al momento del blitz nessuno degli occupanti dei manufatti era presente in loco. Le Forze dell'Ordine coadiuvate dagli operai della ditta incaricata hanno provveduto al ripristino dell'area. “Questa amministrazione- ha detto l'assessore alla sicurezza Stefano Torri - è determinata a combattere in maniera efficace qualsiasi occupazione abusiva. Chi viola la legge sul nostro territorio sappia che verrà immediatamente sanzionato e stoppato nel suo intento”.

