Cade dall'olivo, portato a Genova con l'elicottero

Sarzana - Val di Magra - Disavventura oggi pomeriggio per un uomo impegnato con gli olivi. Lo sventurato, sull'80ina, è caduto mentre era all'opera tra i rami, riportando diversi traumi. E' accaduto in località Pratolino, a Sarzana, a un passo dal confine con Santo Stefano e la piana di Vezzano. Sul posto 118, Pubblica assistenza di Vezzano, vigili del fuoco. È stato predisposto il trasporto del ferito, in codice giallo, all'ospedale San Martino di Genova con l'elicottero Drago, atterrato al pronto soccorso di Sarzana.

REDAZIONE

17/10/2020 18:47:39