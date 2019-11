Sarzana - Val di Magra - E' caduto da una finestra del quarto piano di un condominio di Sarzana ieri mattina ed è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea in gravi condizioni. Protagonista di un incidente sulle cui cause indagano i Carabinieri è un ragazzo di 16 anni che ieri mattina, intorno alle 9, è finito al suolo dopo un volo di 15 metri, apparentemente a causa di una disattenzione. Secondo testimoni infatti il ragazzo, che non era andato a scuola con il permesso dei genitori, sarebbe caduto dopo essersi sporto troppo in avanti, perdendo l'equilibrio. L'impatto con il suolo è stato ovviamente tremendo ed è subito partita la chiamata al 118 da parte di una vicina di casa. Il personale medico e i soccorritori dell'ambulanza della Misericordia & Olmo hanno stabilizzato il giovanissimo sul posto e hanno disposto l'immediato trasporto al Sant'Andrea dove è stato raggiunto dai familiari. I medici hanno accertato gravi lesioni interne e fratture al bacino e alla testa e lo hanno sottoposto a coma farmacologico nel tentativo di salvargli la vita.

