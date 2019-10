Buca le gomme degli operatori del centro migranti perché non lo lasciano entrare: rimpatriato

Sarzana - Val di Magra - Lo scorso venerdì, agenti della Polizia di Stato sono intervenuti nel comune di Santo Stefano Magra per verificare il danneggiamento di tre auto di proprietà di alcuni operatori sociali di un centro accoglienza migranti, cui erano state forate le gomme nel parcheggio antistante.

Al termine delle indagini immediatamente avviate, gli investigatori hanno identificato l’autore degli atti vandalici: un cittadino nigeriano che da tempo si aggirava nei pressi della struttura, dormendo in un giaciglio di fortuna in uno stabile abbandonato nelle vicinanze. L’uomo, classe 98, aveva più volte tentato di accedere al centro, pur non avendo diritto ad essere accolto. Subito rintracciato dagli agenti, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama lunga 7,8 cm, sequestrato, nonché 1,23 grammi di hashish, fatti per i quali è stato segnalato rispettivamente all’autorità giudiziaria e alla Prefettura.



Nella giornata di ieri lo straniero ha nuovamente dato in escandescenza nei pressi della struttura di accoglienza e, dopo un’intensa attività amministrativa dell’Ufficio Immigrazione, è stato condotto in Questura e accompagnato al Centro per rimpatri “Brunelleschi” di Torino, in attesa di essere identificato e definitivamente espulso.

