Blocco di marmo sfiora un'auto, donna in ospedale

Sarzana - Val di Magra - Tragedia sfiorata questa mattina sull'Aurelia, nei pressi della rotatoria di Turigliano, a Carrara. Intorno alle 8.30 un camion in fase di marcia in direzione Sarzana, per cause da accertare, all'altezza dell'Esselunga ha perso un blocco di marmo che ha colpito un'auto, una Toyota Aygo azzurra, sulla quale al volante si trovava una donna e che stava procedendo nel senso opposto.



Il blocco ha colpito l'auto sul lato del guidatore e per pochissimo non ha sfondato l'abitacolo. La donna, oltre la grande paura, ha subìto un trauma alla spalla per cui è stato necessario l'intervento dell'ambulanza della Pubblica Assistenza per il suo trasporto in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale delle Apuane.



Un episodio gravissimo sul quale la polizia municipale di Carrara sta indagando. I vigili sono intervenuti con due pattuglie per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'incidente. Fondamentali per definire il quadro saranno le riprese delle telecamere presenti in quella zona. Il video a disposizione della municipale, infatti, mostra tutto quello che è accaduto.



Alle forze dell'ordine il compito di stabilire quindi l'ipotesi di reato che potrebbe essere più di una: l'errata collocazione del carico, i risvolti penali per le lesioni subite dalla donna e la messa a repentaglio dell'incolumità pubblica. Di certo, al momento, c'è che il mezzo pesante è stato sequestrato e che saranno comminate varie sanzioni. Nelle prossime ore i vigili potrebbero procedere alla denuncia alla Procura della Repubblica di Massa-Carrara.



M.B.

Redazione

16/01/2020 16:08:34