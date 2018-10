- Rientro terribile per una giovane amegliese che, ieri sera, arrivata al Metropark di Sarzana non solo si è trovata l'automobile danneggiata ma si è accorta che ignoti le avevano asportato anche la batteria.Lei che era appena tornata dall'università. In pochi momenti è stata sopraffatta dallo sconforto e dalla paura rendendosi conto di essere rimasta bloccata in un punto buio e pericoloso. Non ha potuto fare altro che chiamare la famiglia, la Polizia per poi sporgere denuncia e un carro attrezzi per rimuovere il mezzo.I danni subiti dalla ragazza sono ingenti: prima le hanno spaccato il lunotto destro lato passeggero, sdradicato l'autoradio che però non era funzionante quindi l'hanno abbandonata in prossimità dell'auto e per finire hanno aperto il cofano e portato via la batteria.Torna così al centro della cronaca la zona di stallo, attualmente libera dopo l'uscita di scena dell'azienda che la gestiva, all'interno della quale si erano verificati altri episodi di vandalismo e rapine. Una delle ultime risale al 15 settembre e la vittima era un avvocato, sorte analoga anche per una coppia di turisti alcuni giorni prima.La zona non se la passa bene. E' sprovvista di videosorveglianza e illuminazione creando così terreno fertile per la microcriminalità. Le criticità della zona sono note da tempo e sono state tema portante della campagna elettorale dei mesi scorsi, con il centrodestra che in particolare aveva accusato la precedente giunta di immobilismo. Temi che sono stati affrontati anche dall'assessore alla legalità Stefano Torri nel corso della recente festa della Lega di Sarzanello, nell'ambito della quale aveva annunciato proprio la volontà potenziare la videosorveglianza nelle zone più pericolose, mentre all'interno del sottopasso ferroviario nuovi impianti di videosorveglianza saranno installati da Rfi.