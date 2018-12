Sarzana - Val di Magra - Tragedia stanotte a Santo Stefano di Magra. Erano le due e mezza quando un'automobile si è ribaltata all'altezza della sede della protezione civile. A bordo un uomo di 56 anni per il quale non c'è stato niente da fare: quando i vigili del fuoco lo hanno estratto dal veicolo era ormai senza vita. Sul posto automedica Delta 2 del 118 e Pubblica assistenza di Sarzana. Attivato anche il medico legale per tutte le verifiche del caso.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK