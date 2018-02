Sarzana - Val di Magra - Sono stati ripresi da alcune telecamere gli autori dei gesti vandalici avvenuti la notte scorsa all'inizio di via XX Settembre a Sarzana. Intorno alle 4 alcuni giovani hanno preso a calci e rovesciato i bidoni mentre alcuni contenitori della differenziata del vetro sono stati lanciati contro porte e vetrine. Molto contenuti i danni, ma non la rabbia dei residenti svegliati dagli schiamazzi e soprattutto degli esercenti che ancora una volta hanno dovuto fare i conti con l'inciviltà altrui.

I commercianti questa mattina hanno provveduto a sporgere denuncia ai Carabinieri ai quali hanno consegnato anche il video nel quale si distinguono bene gli autori del gesto che ora potrebbero essere individuati.

“Non è la prima volta che accade – spiega a CdS Cesare Bugliani dello storico forno sarzanese – già a settembre mi avevano strappato una telecamera. Si tratta di ragazzi probabilmente italiani – aggiunge – giovani ma non giovanissimi che si “divertono” in questo modo svegliando la gente e facendo danni. In città di notte regna l'anarchia, siamo stufi – conclude – e speriamo che i Carabinieri possano identificarli”.

Da tempo ormai abitanti e commercianti del centro storico convivono con episodi analoghi – sempre ieri sera alcuni vasi sono stati rovesciati in piazza Matteotti – e con risse come quella avvenuta solo poche settimane fa in via Landinelli sotto lo sguardo sbigottito dei residenti.

