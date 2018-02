- E' pentito e pronto a pagare i danni che ha provocato in Via XXI Luglio e Via XX Settembre a Sarzana. Ad assumersi tutte le colpe è un sarzanese di 25 anni, incensurato, che in un impeto di rabbia l'altra notte ha spostato e danneggiato una serie di cassonetti dell'immondizia.Il giovane, per motivi personali, ha scaricato tutta la sua agitazione su alcuni cassonetti condominiali a pochi passi dal commissariato di Polizia di Sarzana e in Via XX Settembre all'esterno della storica storica pizzeria Bugliani Le immagini delle telecamere di sorveglianza fin da subito sono state messe a disposizione della Polizia di Stato che in breve tempo ha ricostruito l'episodio e individuato il 25enne.Come detto il giovane non solo si è mostrato profondamente pentito ma si è detto pronto a pagare di tasca propria i danni che ha provocato. Intanto dalla pizzeria Bugliani hanno ritirato la querela.