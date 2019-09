Sarzana - Val di Magra - Brucia un appartamento di via Emiliana a Sarzana. Le fiamme e il fumo denso e nero sono ben visibili da diverse zone della città e stanno investendo una palazzina di cinque piani già evacuata dai Vigili del Fuoco del comando cittadino già intervenuti sul posto. Al momento non si sa ancora se ci siano feriti né si conoscono le cause del rogo. - notizia in aggiornamento -

Appartamento in fiamme, evacuata palazzina di via Emiliana

