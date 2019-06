Sarzana - Val di Magra - Ore di grande apprensione per una famiglia della Val di Magra per la scomparsa di un loro congiunto. Si tratta di un uomo di 95 anni che ieri sera è uscito di casa, senza documenti, senza fare più ritorno. Le ricerche sono scattate questa notte e a dare l'allarme è stato il figlio. Si sono mobilitate squadre di Vigili del Fuoco, l'unità cinofila da Modena, i droni e l'elicottero. Le ricerche proseguono a tutto campo partendo dalla zona di residenza dell'anziano, Ameglia. La base dei pompieri è nella zona del cimitero. L'uomo è uscito di casa senza documenti.

