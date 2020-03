Sarzana - Val di Magra - Parziali ustioni al volto e tanta paura in Via Valentini a Vezzano Ligure. E' il bilancio della brutta giornata di un vezzanese di 45 anni rimasto lievemente ustionato per aver acceso il camino. Sul posto sono arrivati i soccorritori, i Vigili del Fuoco, l'ambulanza e i carabinieri.

Stando a quanto ricostruito l'uomo ha acceso il fuoco, utilizzando anche dell'alcol, c'è stato però un ritorno di fiamma che l'ha investito. Poteva finire in tragedia. L'uomo è rimasto ferito al volto e nella parte alta del torace, non ha mai perso conoscenza. Si sono presi cura di lui i soccorritori e il 118 che hanno provveduto al trasferimento in Pronto soccorso dove non è dovuto ricorrere alla shock room. I Vigili del Fuoco hanno proceduto a controllare che non ci fossero residui di incendio all'interno della canna fumaria.

REDAZIONE

13/03/2020 21:38:55