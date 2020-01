Sarzana - Val di Magra - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sarzana hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria della Spezia un giovane operaio albanese di 30 anni, residente a Sarzana, sorpreso alla guida dell’autovettura del padre in stato di ebbrezza alcolica. Il controllo, rientrante in quelli predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Sarzana in particolare durante il fine settimana, per prevenire e contrastare il tragico fenomeno delle “stragi del sabato sera” , è avvenuto a Sarzana in Via Sobborgo Emiliano alle ore 04:00 del mattino. Il giovane è risultato positivo alla prova con l’etilometro, che ha registrato un tasso alcolico tre volte superiore al limite consentito di 0.5 g/l previsto dalla Legge.

Oltre alla denuncia a piede libero, ai sensi dell’art.186 del C.d.S., al conducente del veicolo è stata applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.



Redazione

20/01/2020 15:49:52