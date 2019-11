Sarzana - Val di Magra - Si è spento stanotte al termine di una lunga vita il dottor Franco Borsi, noto e stimato medico sarzanese, di grandi qualità professionali e umane. Medico di base, aveva la condotta di Falcinello, ma la sua utenza andava assai oltre quella della frazione collinare sarzanese, tant'è che nel corso della sua attività professionale – terminata una ventina d'anni fa – è stato uno dei medici con più mutuati a livello provinciale. Migliaia di pazienti, in un'epoca in cui ancora non vigevano gli attuali limiti. Infaticabile, spiritoso e disponibile, ha vissuto in Via San Francesco con la moglie, la professoressa Anna Garbini, indimenticata docente di lettere alle scuole medie di Sarzana scomparsa alcuni anni fa. Dal loro matrimonio sono nati quattro figli: la maestra d'asilo Franca, l'avvocato Paolo, l'artista Chiara, il medico Andrea, che assieme al dottor Isoppo, marito di Chiara Borsi, ha rilevato lo storico studio del dottor Franco Borsi, in Viale della Pace. Nipote dell'amato medico sarzanese è Davide Borsi, stella dell'hockey locale.

REDAZIONE

24/11/2019 16:38:43