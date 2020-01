- La fortuna bacia Arcola. L'estrazione serale del Superenalotto inonda di milioni la Val di Magra e la provincia spezzina. Centrato un 6 che vale 67.218.272,10 euro, una vincita storica. Il jackpot, riporta Agipronews, è stata realizzata presso il punto di vendita Sisal tabaccheria Il Quadrifoglio situato in strada provinciale, 288 a Romito Magra. Quella di stasera è la prima vincita con punti sei del 2020. La sestina vincente è stata: 16, 21,33, 50, 57, 89 - numero Jolly 52 - SuperStar 26.A rendere l'evento ancora più eccezionale, il sei è stato centrato con una schedina da soli 2 euro. Con quella di stasera sono 123 le vincite con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Il 6, ricorda AGipronews, mancava dal 17 settembre 2019 quando è stato vinto a Montechiarugolo (PR) un Jackpot da 66,4 milioni di euro, il 14° montepremi più alto dei Jackpot SuperEnalotto assegnati. Il 13 agosto 2019, invece, è stato vinto a Lodi il Jackpot record di 209 milioni di euro, la vincita più alta nella storia del SuperEnalotto di Sisal. Il montepremi per l’estrazione di giovedì 30 gennaio è di 14,5 milioni di euro.La mente corre all'8 agosto del 2009, quando nella vicina Bagnone il Superenalotto portò una vittoria che allora era la terza più grande al mondo: 147,8 milioni di euro. Matematicamente sono 622 milioni le sestine possibili per centrare la sestina esatta.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK