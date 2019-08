"Suo figlio è rimasto coinvolto in un incidente.." tentativo di truffa a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Tentativo di truffa ai danni di un'anziana oggi a Sarzana dove intorno all'ora di pranzo due persone hanno tentato l'ormai noto escamotage del “figlio coinvolto in un incidente gravissimo”. Questo si è infatti sentita dire al telefono una donna di 85 anni che vive sola e che dall'altro capo della cornetta ha ascoltato l'uomo che in perfetto italiano le spiegava che doveva reperire quanto prima 3.500 euro per coprire le spese legali altrimenti il figlio avrebbe rischiato la patente e il carcere. Poco dopo un complice ben vestito e di carnagione chiara si è presentato alla porta per riscuotere la somma o almeno quello che era nelle sue disponibilità.

La signora, inizialmente in apprensione ma conscia delle raccomandazioni fattele dai famigliari, ha cercato dei soldi da dare al suo interlocutore – che ha dimostrato di conoscere diversi dettagli sull'attività del figlio – ma irritata dall'eccessiva insistenza si dimostrata reattiva urlando all'uomo ad andarsene. Il truffatore si è così allontanato facendo perdere le sue tracce mentre i figli della donna hanno subito allertato i Carabinieri che stanno ora indagando per risalire all'identità delle due persone. Sempre nella giornata di oggi un altro caso analogo è stato registrato anche alla Spezia.



In quest'ultimo caso, però il truffatore non ha fatto in tempo a far cadere in trappola la potenziale vittima. Al primo contatto, avvenuto telefonicamente, un'anziana della periferia spezzina ha capito subito che qualcosa non andava. Quando dall'altro capo del telefono il truffatore ha cominciato a parlarle del figlio e di un incidente che lo aveva coinvolto, lei gli ha attaccato il telefono in faccia.

B. M.

01/08/2019 21:06:56