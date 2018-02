Sarzana - Val di Magra - Nel corso dei controlli effettuati nei pressi della stazione ferroviaria di Sarzana, ieri sera i carabinieri della locale compagnia, sono penetrati all’interno dei giardini di Piazza Jurgens, rintracciando un cittadino marocchino 31enne, irregolare sul territorio nazionale, noto in zona con il soprannome di Kojak, per la somiglianza con l’attore Telly Savalas, indimenticabile protagonista dell’omonima serie televisiva degli anni '70. Sul suo capo pendeva infatti una misura cautelare che ne disponeva il riaccompagnamento in carcere. L’uomo, infatti, era stato arrestato, proprio a seguito di un’operazione antidroga condotta dai militari nello scorso mese di ottobre nell’area dello scalo ferroviario, allorché era stato sorpreso a cedere alcune dosi di marjuana. Nei suoi confronti, dopo la convalida dell’arresto, era stata disposta la misura del divieto di dimora nella provincia della Spezia, divieto reiteratamente violato dall’interessato, come risultato nel corso dei controlli operati dalle forze di polizia. Per lui si sono quindi spalancate le porte della casa circondariale spezzina.

Pusher marocchino somigliante all'attore Telly Savalas rintracciato nei presi della stazione ferroviaria. Era già stato arrestato in un'operazione antidroga e non aveva rispettato i divieti imposti.

'Kojak' finisce nella tana dei carabinieri

