Sarzana - Val di Magra - Sabato 8 febbraio si eleggono i Consigli di Quartiere di Vezzano. La popolazione residente nei quartieri è quindi convocata in pubblica assemblea per l’elezione del consiglio, che sarà condotta da un presidente e un segretario designati dall’Amministrazione Comunale. Il Presidente e il Segretario nominati non possono candidarsi a consigliere di quartiere. Verrà quindi stesa e votata, a maggioranza assoluta dei presenti, la lista dei candidati, avendo cura di assicurare una equilibrata distribuzione di rappresentanza sul territorio del quartiere e adeguata rappresentatività dei giovani e delle donne.

Se il numero di candidati risulterà superiore a undici, dovrà procedersi a votazioni separate e risulteranno eletti coloro che avranno conseguito più voti.

L’esito delle votazioni sarà prontamente comunicato al Sindaco a cura del segretario verbalizzante dell’Assemblea e l’Amministrazione Comunale ne prenderà atto con apposita deliberazione della Giunta. Qualora non venga raggiunto il numero minimo di 5 consiglieri eletti le procedure per l’elezione del Consiglio di Quartiere interessato saranno ripetute

decorsi 60 giorni.



Dove e quando, quartiere per quartiere.



Quartiere Fornola – Masignano Centro Sociale di Fornola ore 15,30

Quartiere Buonviaggio- Carozzo Centro Sociale Buonviaggio via Valeriano ore 15,30

Quartiere Molinello –Stazione – Termo Sala Protezione Civile c/o uffici comunali via Ruini - loc Prati ore 15,30

Quartiere Piano di Vezzano I e II Centro Sociale di Piano Vezzano II ore 15,30

Quartiere Vezzano (Vezzano Alto –Vezzano Basso – Capitolo ) Centro Sociale di Vezzano Capoluogo -via Verdi ore 18,00

Quartiere Bottagna –Piano di Valeriano Lagoscuro Centro Sociale di Bottagna via Provinciale Piana ore 18,00

Quartiere Prati Sarciara Centro Polivalente via Borrotzu ore 18,00

Quartiere Valeriano Centro Sociale Valeriano ore 18,00

