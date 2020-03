Val di Magra chiusa in casa, il biossido d'azoto va in vacanza

- Non solo La Spezia vede calare gli inquinanti dell'aria , ma in Val di Magra aprendo le finestre si respira più pulito. Piacevoli effetti collaterali delle misure anti contagio da coronavirus in vigore ormai da tre settimane: è dall'11 marzo che bisogna restare a casa a meno di necessità stringenti, ridotte ulteriormente lo scorso 22 marzo, quando il governo ha deciso per un'ulteriore decurtazione delle attività produttive che possono continuare a marciare, tagliando quindi ancor di più il via vai motoristico. Per farsi un'idea della situazione nella vallata del Magra, il riferimento – dati della Regione - sono la centralina di Largo Pertini a Sarzana e quella all'uscita del raccordo autostradale a Santo Stefano.Lo spiazzo dedicato al presidente socialista di Stella dice che la media giornaliera delle polveri sottiliera di 19 microgrammi per metro cubo il 10 marzo; di 26 il 18 marzo e di 12 il 25 marzo. Valori riferiti a tre giorni feriali che raccontano come il grosso, su questo fronte, paia averlo fatto il decreto del 22 marzo. Il limite di guardia per le Pm 10 sulla media giornaliera è 50 microgrammi per metro cubo. Capitolo: si parte dai 41 microgrammi per cubo (valore massimo orario) del 10 marzo e, passando per i 39 del 18 marzo, si arriva ai soli 10 mg/c del 25 marzo. Tutto sotto i valori limite, prima e dopo il coprifuoco. Calato anche il: dagli 1.2 microgrammi per metro cubo del 10 marzo agli 0.3 del 25 marzo, passando per gli 0.8 di metà mese (il limite è 10). Un racconto simile arriva da Santo Stefano (dove non si rilevano le Pm 10). Il dato significativo è il biossido d'azoto, così sceso: 37 microgrammi/cubo il 10 marzo, 25 il 18 marzo infine appena 3 mg/c il 25 marzo. Mentre il monossido i carbonio, che stava sugli 0.2 mg/c il 25 marzo, aveva analogo valore il 9 marzo (non disponibile il valore del 10). Ed era a 0.5 il 18 marzo.N.R.